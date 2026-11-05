السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدي بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لشخصين في الوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن 5 سنوات، لإدانته بالتعدي بالضرب على شخصين وإحداث عاهة مستديمة لهما، لخلافات بينهم، في منطقة الوراق .

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد أحمد دعبس وأمانة سر أشرف صلاح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 13900 لسنة 2025 قسم الوراق، للمتهم "يوسف . ر"، أنه في يوم 21 أغسطس 2025 رب المجني عليه "محمود . ه" عمداً لخلاف نشب بينهم وما إن ظفر به حتى سدد له ضربة بالاداة محل الاقام التاني حوزته والتي استقرت بيده اليسري مما نجم عنها إصابته التي تسببت لديه من جراؤها عاهة مستديمة يستحيل بروها متمثلة في إعاقة في حركات اصابع اليد اليسري تقدر نسبتها بحوالي 15 %.

وتابعت التحقيقات أن المتهم اعتدى أيضًا بالضرب على "محمد . ع" عمداً لخلافات نشب بينهم وما إن ظفر به حتى سدد له ضربة ياستخدام سلاح أبيض "كذلك" حوزته والتي استقرت بالكتف الأيسر مما نجم عنها إصابته، وإذ صوبها نحو رأسه فحاول تفاديها بيده اليسرى فاستقرت الضربة بها محدثة إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، كما تعدى على المجني عليه الثاني بذات الأداة فأحدث إصابته.