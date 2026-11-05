ضبط 9 متهمين باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 7 رجال وسيدتين، لـ8 منهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه ضُبط بصحبة المتهمين 10 أحداث من المعرضين للخطر، وذلك أثناء تسولهم وبيع السلع للمواطنين بأسلوب إلحاحي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وسلمت الأجهزة الأمنية المجني عليهم إلى ذويهم، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على سلامتهم ورعايتهم.