ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالجيزة

ألقت مباحث المصنفات، القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا «بدون ترخيص» بالجيزة للنصب على المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الخميس، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية رصدت إنشاء وإدارة شخص كيانًا تعليميًا «بدون ترخيص»، كائنًا بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة؛ للنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل «على خلاف الحقيقة»، مقابل مبالغ مالية.

وأضافت الوزارة، أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وضُبط بحوزته (عدد من الشهادات والاستمارات الخاصة بالكيان – 4 دفاتر إيصالات تحصيل نقدية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالمشاركة مع مالكه، بقصد تحقيق الربح المادي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.