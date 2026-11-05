الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 400 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه (عنصر جنائي) لغسله 400 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وأضافت أن ذلك يأتي استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت عن اتخاذ الإجراءات القانونية.