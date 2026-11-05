أسعار النفط ترتفع وسط تقييم احتمالات تصاعد حرب إيران

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات حدوث مزيد من التصعيد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري المنتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتخابات الكونجرس هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 94.96 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 87.85 دولار في تداولات متقلبة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، هوى الخامان بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة الماضية وسجلا عند التسوية أدنى مستوياتهما منذ 31 أغسطس.

وقالت جون جوه، كبيرة محللي النفط لدى سبارتا كوموديتيز: «تقيم الأسواق تأثير انتخابات التجديد النصفي على خطوات دونالد ترامب التالية في حرب إيران، واضعة في الحسبان احتمالا أكبر لانتهاء الحرب».

وأضافت: «لكن سيكون هناك ⁠مزيد من التقلبات في المستقبل، إذ لا يزال الطريق إلى دبلوماسية كاملة لإنهاء الحرب تكتنفه ضبابية كثيفة بينما استُنزفت الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية إلى حد كبير».

وقال محللون إن حالة الضبابية ستستمر إلى أن يتولى الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهامه في يناير.

وقالت سيتي في مذكرة إن هناك مخاوف من أن يركز البيت الأبيض، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، على صلاحياته التنفيذية في السياسة الخارجية، وربما يصعد الصراع مع إيران.

وخفضت مجموعة أوراسيا تقديرها لاحتمال تجدد الضربات الأمريكية على إيران إلى 60 بالمئة من 65 بالمئة، لكنها خفضت أيضا احتمال التوصل إلى اتفاق إلى 10 بالمئة من 20 بالمئة، إذ تمسكت إيران بمطالبها ومن غير المرجح أن يقبل ترامب بشروط ينظر إليها على أنها هزيمة. ورفعت احتمال استمرار المواجهة إلى 30 بالمئة من 15 بالمئة.

وقالت مجموعة أوراسيا ⁠في مذكرة إنه رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط، من المرجح أن يؤدي التصعيد إلى زيادة أشد تدفع سعر برنت إلى نطاق بين 110 دولارات و125 دولارا للبرميل.

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، إن النيران اشتعلت في ناقلتي نفط وقاطرة في وقائع منفصلة بعد محاولتها استخدام مسارات غير مصرح بها عبر مضيق هرمز.

ووفقا للمحللين، فقد تعافت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز لتصل إلى مستويات قريبة من مستويات ما ⁠قبل الحرب، إلا أن هذا يتم بتكلفة أعلى.

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة أمس الأربعاء، إن استئناف الإمدادات من الخليج جعل سوق النفط عالميا تشهد فائضا، بعد أشهر من الاضطرابات بسبب الحرب.

ووفقا لتقديرات جيه.بي مورجان فقد شهدت السوق فائضا قدره 1.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر، واتسع ⁠الفائض إلى 1.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر، ليقترب من متوسط العام الماضي البالغ 1.3 مليون برميل يوميا.

وقال موكيش ساهديف، الرئيس التنفيذي لشركة إكس أناليستس الاستشارية المتخصصة في قطاع الطاقة إن مخزونات النفط التجارية في الدول المستهلكة الرئيسية تقترب ⁠من أدنى مستوياتها في 15 عاما، وإن إيران قد تخرج من نتائج الانتخابات الأمريكية بإصرار أكبر على مواقفها.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت جميعها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي سجل فيه الطلب أعلى مستوى له خلال عام.