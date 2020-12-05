حكومة ولاية بافاريا الألمانية تناقش اتخاذ إجراءات «إضافية» لاحتواء كورونا

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دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودير، مجلس وزرائه إلى اجتماع خاص غدا الأحد لمناقشة اتخاذ "إجراءات إضافية" لاحتواء أزمة جائحة كورونا.

وبحسب مكتب رئيس الحكومة في مدينة ميونخ، سيناقش الوزراء "إجراءات إضافية" خلال مؤتمر عبر الفيديو ظهر غد.

ويوقع مراقبون أن يوافق الاجتماع على مزيد من التشديد للقيود الخاصة بمكافحة الجائحة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، صرح زودر على نحو متكرر بأنه يعتبر اتباع مسار أكثر صرامة أمرا ضروريا في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

كما أوضح أنه يعتبر الفترة التي من المقرر تخفيف القيود فيها، بين عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة، طويلة للغاية.

واتفق قادة الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا يوم الأربعاء الماضي على تمديد الإغلاق الجزئي.

وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض، تخضع ألمانيا لإغلاق جزئي منذ 2 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. ومن المقرر الآن تمديده حتى 10 كانون ثان/يناير المقبل.