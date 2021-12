تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ‏يقوم بلفتة إنسانية مع فتاة صغيرة تعاني من مشكلة تسبب ضيقا لها، وسخرية زملائها منها، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

‏

واحتضن بايدن الطفلة "أفيري"، التي تعاني من التعلثم، وأبدى تعاطفا معها كشخص يعاني من تلعثم طوال حياته.

ويقول بايدن للفتاة في الفيديو، إنه يعدها أن مشكلة تلعثمها ستختفي، قبل أن تعانقه الفتاة وتقول له "شكرا سيدي الرئيس".

كما دعا الرئيس الأمريكي، الفتاة أفيري، للحضور إلى البيت الأبيض لرؤيته داخل المكتب البيضاوي.

ونشر الفيديو عم الفتاة، روفوس جيفورد، الذي ينتظر التأكيد على توليه منصب رئيس المراسم في وزارة الخارجية الأمريكية.

My amazing niece and goddaughter Avery has struggled with a stutter much of her life.



She was just told by a guy who knows a little something about it that she can be anything she wants to in this world.



A day she will never ever forget.



Thank you sir. ❤️🇺🇸❤️ pic.twitter.com/RDP5Y0FfTa