وفد برلماني روسي يصل إلى المنامة في زيارة رسمية للبحرين

وصل إلى البحرين اليوم السبت، وفد برلماني من روسيا الاتحادية برئاسة السيدة فلنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي في زيارة رسمية لمملكة البحرين خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري.

وتأتي زيارة الوفد البرلماني -وفقا لوكالة الانباء البحرينية- بهدف بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني، والاطلاع على التجربة البحرينية الرائدة في كافة المجالات التنموية والتجارية، إلى جانب العمل على دعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وتفعيل وتبادل الخبرات في الشأن التشريعي والرقابي.

ومن المقرر أن يعقد غداً الأحد جلسة مباحثات مشتركة بين البحرين وروسيا، وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية بهدف التركيز على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة، والسعي لإنجاز الخطوات والمبادرات المشتركة بين البلدين، وما ينجم عنه من مشاريع وبرامج مشتركة تعكس طموح البلدين للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات متقدمة في المجالات التنموية والاقتصادية، ولا سيما في المجال التشريعي والبرلماني.