رامافوسا يطعن اليوم في تقرير للجنة استشارية يشير إلى احتمالات توفر أسباب لعزله

سوف يطعن محامو رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في تقرير أصدرته لجنة استشارية قال إنه قد تكون هناك أسباب لعزله، في الوقت الذي يعقد فيه كبار قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحاكم في جنوب أفريقيا اجتماعا حاسما للنظر في كيفية الرد على نتائج التقرير المؤلمة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيتر هاريس، الشريك في مكتب المحاماة "هاريس نوبين موليباتسي"، الذي يتولى الدفاع عن عن رامافوسا، القول إن الفريق القانوني للرئيس سيقدم مستندات إلى المحكمة الدستورية اليوم الاثنين. وقال هاريس عبر الهاتف إن الرئاسة ستوزع بعد ذلك الوثائق.



ولم يرد المتحدث باسم رامافوسا، فينسينت ماجوينيا، على الفور على طلب للتعليق تم إرساله عبر رسالة نصية. ونظر رامافوسا في التنحي الأسبوع الماضي بعد أن قالت اللجنة إنه قد يكون ارتكب أخطاء وانتهاكات دستورية جسيمة تتعلق بالطريقة التي تعامل بها مع سرقة ما لا يقل عن 580 ألف دولار كانت مخبأة في أريكة في مزرعته في عام 2020.



وتم استبعاد خيار التنحي في عطلة نهاية الأسبوع عندما قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا إن رامافوسا سيطلب من المحكمة مراجعة النتائج "المعيبة بشكل واضح" وسيسعى للحصول على فترة ولاية ثانية كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في مؤتمره الانتخابي الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الحاكم في العاشرة من صباح اليوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن دعم رامافوسا من عدمه. ومن المقرر أن يعقد النواب مناقشة في البرلمان يوم غد الثلاثاء بشأن تبني تقرير اللجنة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراءات العزل، أو رفضها.