 تأكيدا لانفراد الشروق.. نقابة أطباء المنوفية: زوجة المتهم بالاعتداء على ممرضات قويسنا المركزي لم تُجهض - بوابة الشروق
الإثنين 5 ديسمبر 2022 7:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

تأكيدا لانفراد الشروق.. نقابة أطباء المنوفية: زوجة المتهم بالاعتداء على ممرضات قويسنا المركزي لم تُجهض

مروة حماد
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 7:45 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 7:45 م
أصدرت نقابة أطباء محافظة المنوفية، بيانا تنفي فيه تعرض زوجة المتهم بالاعتداء على ممرضات مستشفى قويسنا المركزي بالضرب لإجهاض جنينها.

جاء ذلك عقب تصريحات والد المتهم بالاعتداء بأن زوجه نجله تعرضت للإجهاض على يد ممرضات مستشفي قويسنا المركزي؛ ما أدى إلى دفاعهم عنها.

وجاء في بيان النقابة: "تتابع نقابة أطباء المنوفية تداعيات حادث الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفتي قويسنا وشبين الكوم التعليمي، وما أُشيع على لسان المعتدين بأن المريضة تعرضت لإهمال جسيم تسبب في وفاة جنينها، وهو كلام غير صحيح بالمرة حتى تاريخ اليوم 5-12-2022".

يأتي ذلك تأكيدا لانفراد الشروق أمس بنشر موضوع بعنوان "مصدر بشبين الكوم التعليمي: زوجة المتهم بالاعتداء على تمريض قويسنا لم تجهض وتحت الملاحظة"، حيث أكد مصدر داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي، أن زوجة المتهم بالتعدي على التمريض لم تجهض طفلها وتخضع للملاحظة وحالتها مستقرة، قائلا: «ما نقدرش نجزم هيبقى فيه إجهاض أو لا، احنا بنحاول نحافظ على صحة المريضة».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك