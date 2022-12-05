أصدرت نقابة أطباء محافظة المنوفية، بيانا تنفي فيه تعرض زوجة المتهم بالاعتداء على ممرضات مستشفى قويسنا المركزي بالضرب لإجهاض جنينها.



جاء ذلك عقب تصريحات والد المتهم بالاعتداء بأن زوجه نجله تعرضت للإجهاض على يد ممرضات مستشفي قويسنا المركزي؛ ما أدى إلى دفاعهم عنها.



وجاء في بيان النقابة: "تتابع نقابة أطباء المنوفية تداعيات حادث الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفتي قويسنا وشبين الكوم التعليمي، وما أُشيع على لسان المعتدين بأن المريضة تعرضت لإهمال جسيم تسبب في وفاة جنينها، وهو كلام غير صحيح بالمرة حتى تاريخ اليوم 5-12-2022".



يأتي ذلك تأكيدا لانفراد الشروق أمس بنشر موضوع بعنوان "مصدر بشبين الكوم التعليمي: زوجة المتهم بالاعتداء على تمريض قويسنا لم تجهض وتحت الملاحظة"، حيث أكد مصدر داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي، أن زوجة المتهم بالتعدي على التمريض لم تجهض طفلها وتخضع للملاحظة وحالتها مستقرة، قائلا: «ما نقدرش نجزم هيبقى فيه إجهاض أو لا، احنا بنحاول نحافظ على صحة المريضة».