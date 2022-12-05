وكيل تعليم الوادي الجديد يحيل مسؤولي مدرسة الخارجة الزراعية للتحقيق العاجل

أحال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مسؤولي مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية للتحقيق العاجل وذلك لعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المدرسة، جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة يرافقه مدير عام التعليم الفنى.



وقال حسن، إن الإحالة للتحقيق نتيجة الإهمال والتقصير في وضع خطط التشغيل لمجموعة من الأقسام العملية، وعدم الالتزام بالزي الموحد وظهور المدرسة بمظهر غير حضاري وعدم النظافة، وبما يخل بسير العملية التعليمية والواجب الوظيفي.



وقال حسن، إنه لاتهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به تجاه خدمة العملية التعليمية والطلاب، وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا الحرص الدائم نحو تطوير منظومة العمل من حيث الشكل والمضمون بكل المنشآت التعليمية، وهدم السماح بارتكاب مخالفات قد تضر مصلحة العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين.