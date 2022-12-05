الري: المياه الجوفية مصدر غير متجدد يجب استخدامه بمحددات صارمة

سويلم: يجب استخدام نظم الري الحديث عند الزراعة بالمياه الجوفية

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الري، في ورشة عمل لعرض نتائج دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية – المرحلة الثانية"، حيث عرض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ ملخصا لنتائج المرحلة الثانية من دراسة "إمكانات الخزانات الجوفية"، والتي يجريها مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.



وأكد سويلم، في بيان اليوم، أهمية هذه الدراسة في تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، والتي تعد مصدرا مائيا غير متجدد يجب استخدامه طبقا لمحددات صارمة تضمن استدامته للأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية استخدام نظم الري الحديث عند استخدام هذه المياه في الزراعة، مع مراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للطبيعة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية.



وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق الجدوى الاقتصادية من استخدام هذه المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة، مشيرا إلى أن الاستفادة من القدرات البحثية للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في مواجهة مثل هذه التحديات.



وأشاد بما شملته هذه الدراسة من أبعاد مائية وبيئية ومجتمعية بالشكل الذي يُسهم في دعم متخذي القرار بالوزارة نحو اتخاذ القرار المناسب الذي يُراعي كل الأبعاد.



وأوضح، أن تلك الدراسة تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد غير المتجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة لتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة.



وأضاف سويلم، أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية؛ وإضافة بيانات الآبار الجديدة.