وزير الدفاع الصومالي يؤكد توظيف جميع الآليات الدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة واستقلال بلاده

أكد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، أن موقف الصومال من إعلان إسرائيل الاعتراف بـ«أرض الصومال» واضح وثابت، ولا يقبل التأويل أو المساومة، واصفاً هذا الإعلان بأنه ادعاء باطل ويفتقر للأثر القانوني.

وخلال مقابلة مع قناة «الغد»، أشار الوزير إلى أن «الكيان الصهيوني القائم على الاحتلال لا يملك صفة قانونية تؤهله للاعتراف بأراضي دولة ذات سيادة».

وأضاف أن تدخلات إسرائيل تمس الأمن الوطني للصومال، كما تهدد الأمن القومي العربي والأفريقي المشترك، وحركة الملاحة، وتفتح الباب لزعزعة الاستقرار في الدول المطلة على البحر الأحمر.

ونوه الوزير الصومالي أن الاحتلال يسعى، من خلال هذا الاعتراف، إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً ونقلهم إلى الصومال، والاستيلاء على المنطقة الاستراتيجية.

وجدد دعم الصومال الكامل للشعب الفلسطيني وحقه الثابت في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة على أرضه، معربًا عن إدانته للانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأشاد وزير الدفاع بالدور المصري الكبير في دعم الصومال، معبراً عن تقديره لجامعة الدول العربية على عقد الاجتماع الطارئ لدعم سيادة الصومال.

وشدد على أن الصومال ستوظف كافة الآليات الدبلوماسية والقانونية المشروعة لحماية سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.