تراجع سهم تسلا بسبب خططها لخفض إنتاج مصنعها في شنجهاي

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تعتزم خفض الإنتاج في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية، في أحدث مؤشر على أن الطلب الصيني على السيارات الكهربائية جاء أقل من التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن قرار خفض الإنتاج في الصين سيدخل حيز التطبيق خلال الأسبوع الحالي، مقدرة خفض الإنتاج بنحو 20% من الطاقة الكلية للمصنع، والتي كان يعمل بها خلال الشهرين الماضيين.

جاء القرار بعد تقييم الشركة لأدائها على المدى القريب في السوق الصينية، بحسب أحد المصادر، مضيفا أن هناك مرونة بالنسبة لزيادة الإنتاج إذا زاد الطلب.

دفعت هذه الأنباء سهم تسلا للتراجع في تعاملات صباح اليوم ببورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 6ر4% إلى 83ر185 دولار. وتراجع سهم الشركة منذ بداية العام الحالي بنحو 47%.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها إيلون ماسك رئيس ومؤسس الشركة خفض الإنتاج بشكل طوعي في مصنع شنغهاي، حيث كانت التخفيضات السابقة نتيجة القيود التي فرضتها السلطات الصينية على الحركة في مدينة شنغهاي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، فشلت تخفيضات الأسعار والحوافز التي قدمتها تسلا مثل دعم التأمين على السيارة وخفض الفترة الزمنية لاستلام السيارة في زيادة الطلب على سياراتها في السوق الصينية بما يتناسب مع الزيادة في الإنتاج بعد مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى نحو مليون سيارة سنويا.