مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية مساء اليوم الاثنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيب بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم، أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وأصيب عدد آخر من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم، في منطقتي "الشرفة"، و"المطينة" على المدخل الشرقي للثرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ومنازل المواطنين.

وفي محافظة نابلس شمالا، أصيب مواطن بقنبلة غاز في الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس، نقل على أثرها لتلقي العلاج، كما أصيب خمسة آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة "البيرة" في الاتجاهين، ومدخل بلدة "سلواد" شمال محافظة "رام الله"، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.