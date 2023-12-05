قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية كاظم أبو خلف، ما أكثر من 1.8 مليون فلسطيني من بين 2.2 مليون أصبحوا نازحين داخليا في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنّ 1.2 مليون فلسطيني موجودون في مرافق الإيواء التابعة للوكالة الأممية والبالغ عددها 156 مرفقا.

وأشار إلى أنّ الوضع في قطاع غزة هو كارثي بامتياز، كما أنه يزداد سوءا بمرور الوقت مع تقدم العمل الحربي نحو الجنوب.

ولفت إلى أنه منذ بدء الحرب، نزح المواطنون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، في حين تتكثف حاليا أعمال الحرب ومن يزحف المواطنون أكثر صوب الجنوب.

وشدد على أنه لا يوجد في غزة مكان آمن، موضحا أنّ الوكالة فقدت 130 من عناصرها منذ بداية الحرب، وهو أعلى رقم للخسارة في الأرواح للعاملين في الأمم المتحدة منذ إنشائها.

وأكّد أن 82 من مرافق الوكالة تعرضت للضرر إما بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم الحرب، موضحا أنّ 30 من هذه المرافق تعرضت للضرر المباشر.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، وفق حصيلة معلنة مساء الاثنين.