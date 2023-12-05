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قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن بلاده ستسير رحلات استطلاع جوية بدون طيار وغير مسلحة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت قناة الجزيرة عن شابس تأكيده - اليوم الثلاثاء - أن رحلاتهم الاستطلاعية فوق شرق المتوسط تشمل المجال الجوي لإسرائيل وغزة.

ولفت إلى أن أي معلومات تجمعها طائرات الاستطلاع البريطانية بشأن المحتجزين (في غزة) سيتم تحويلها للجهات المعنية.

وأشار إلى دراسة إمكانية دعم السفينة الحربية "ليم باي" لتوفير مساعدات طبية وإنسانية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن بلاده تعمل برا وجوا وبحرا لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، وفق حصيلة معلنة مساء الاثنين.