المرصد السوري: دوي انفجارات في محيط دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدوي انفجارات في محيط دمشق، وذلك في خبر عاجل له، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، سيطرت الفصائل المسلحة على مدينة حماة، رابع كبرى المدن السورية والواقعة في وسط البلاد، بعد أيام على سيطرتها على حلب في إطار هجوم مباغت.

وتعد حماة مدينة استراتيجية في عمق سوريا، وتربط حلب بدمشق.

واقتحمت الفصائل بقيادة هيئة تحرير الشام، المدينة بعد معارك ضارية مع قوات النظام، لتعلن إخراج مئات السجناء من سجن حماة المركزي الذي دخلته أيضا.

وأقرّ الجيش السوري بخسارته مدينة حماة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الوحدات العسكرية المرابطة فيها أعادت الانتشار والتموضع خارج المدينة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصائل المعارضة دخلت حماة بعد ليلة من المواجهات العنيفة «من جهات عدة، وتخوض حرب شوارع ضد قوات النظام في أحياء عدة».

ومن شأن السيطرة على حماة وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن «تشكل تهديدا للحاضنة الشعبية للنظام»، مع تمركز الأقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس بشار الأسد في ريفها الغربي.