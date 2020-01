ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جولدن جلوب 2020

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77، بعد حوالي شهر من إعلان قوائم ترشيحات الأعمال المتنافسة التي يختارها أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية.



وجاءت قائمة الأعمال الفائزة كالتالي:

• أفضل فيلم درامي

1917

• أفضل فيلم موسيقي / كوميدي

Once Upon a Time in Hollywood

• أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية

Parasite

• أفضل ممثلة في فيلم درامي



رينيه زيلويجر (Judy)

• أفضل ممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي



أوكوافينا عن (The Farewell)

•أفضل ممثل في فيلم درامي



خواكين فينيكس (Joker)



• أفضل ممثل في فيلم غنائي أو كوميدي



تارون إيجرتون عن (Rocketman)

• أفضل ممثل مساعد في السينما



براد بيت عن دوره في (Once Upon a Time in Hollywood)

• أفضل ممثلة مساعدة في السينما



لورا ديرن عن دورها في (Marriage Story)

• أفضل مخرج سينمائي



سام مينديز عن (1917)

• أفضل سيناريو سينمائي



كوينتين تارانتينو عن فيلمه " Once Upon A Time In Hollywood"

• أفضل أغنية أصلية



"Iam Gonna Love Me Again" من فيلم ( Rocketman )

• أفضل موسيقى تصويرية



(Joker)

• أفضل فيلم رسوم متحركة



Missing Link

• قائمة الفائزين في التلفزيون:

- أفضل مسلسل درامي



Succession من إنتاج (HBO)

- أفضل مسلسل كوميدي/ موسيقي



Fleabag

- أفضل مسلسل قصير



Chernobyl

- أفضل ممثلة تلفزيونية (دراما)



أوليفيا كولمان عن ( The Crown )

- أفضل ممثل تلفزيوني (دراما)



براين كوكس عن ( Succession)

- أفضل ممثلة تلفزيونية (موسيقى – كوميدي)



فيبي والر بريدج عن (Fleabag )

- أفضل ممثل تلفزيوني (موسيقى – كوميدي)



رامي يوسف ) Rami)



أفضل ممثلة في مسلسل قصير



ميشيل ويليامز عن (Fosse/Verdon)

- أفضل ممثل في مسلسل قصير



راسل كرو عن ( The Loudest Voice)



- أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي



باتريشا أركيت عن (The Act)

- أفضل ممثل مساعد في عمل درامي



ستيلان سكارسجارد عن ( Chernobyl)