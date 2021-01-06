 ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تعرب عن قلقها العميق حيال تخصيب إيران لليورانيوم - بوابة الشروق
الأربعاء 6 يناير 2021 6:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تعرب عن قلقها العميق حيال تخصيب إيران لليورانيوم

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 6:01 م

أدان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشكل مشترك عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات تجاوزت بكثير المستويات المحددة في الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى عالمية في عام 2015.

وجاء في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء:" نشعر بقلق عميق حيال بدء إيران في الرابع من يناير الجاري في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، في التخصيب بمستوى يصل إلى 20%".

وأضاف البيان أن " هذا الإجراء الذي ليس له مبرر مدني موثوق والذي يمثل مخاطر انتشار كبيرة، يعد انتهاكا صارخا لالتزامات إيران وفقا لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) كما أنه يقوض الاتفاق".

ورأت الدول الثلاث الموقعة على البيان أن " هذا التطور السلبي الخطير" يقوض التأكيدات التي قطعها أطراف الاتفاق في الحادي والعشرين من كانون أول/ديسمبر " ويهدد بتعريض فرصة مهمة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك