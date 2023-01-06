نادي الأسير: الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يعلنون التعبئة العامة

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل أعلنوا "التعبئة العامة" تحسبا لفرض إجراءات "متطرفة" جديدة بحقهم.

وذكر نادي الأسير (منظمة غير حكومية) في بيان، أن الأسرى في كافة السجون "أعلنوا حالة التعبئة الشاملة استعدادا لمواجهة واسعة ضد الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال المتطرفة فرضها والتصعيد من عمليات القمع والتنكيل بحقهم".

وندد البيان بزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى سجن "نفحة" أمس، وإطلاقه تهديدات بالمزيد من التضييق ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن الأسرى الفلسطينيين "خاضوا أكثر من 25 إضرابا جماعيا، وفرضوا معادلة بفعل نضالاتهم على مدار هذه العقود، والواقع اليوم في السجون أقوى وأكبر مما يتخيله بن غفير".

وأعلن بن غفير، زيارته سجن نفحة أمس بهدف "التأكد من أن قتلة اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من السابق" في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية "سأستمر في الاهتمام بهذا الأمر، بالتزامن مع مساعي لإقرار قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام للمخربين (منفذي العمليات الفلسطينية)".

من جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع في بيان إن زيارة الوزير الإسرائيلي بهدف التضييق على الأسرى "سلوك إجرامي غير مسبوق بحقهم".

وأضاف القانوع أن ما تخطط له الحكومة الإسرائيلية ضد الأسرى "يعد تصعيدا خطيرا لا يمكن الصمت عليه، ولن يتركه الشعب الفلسطيني يمر مرور الكرام".

وبحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى نهاية عام 2022 نحو 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا، وقرابة 850 معتقلا إداريا و15 صحفيا، وخمسة نواب في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني.