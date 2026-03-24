4829 مصابا في إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

• بينهم 122 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن حصيلة المصابين بلغت 4 آلاف و829 بينهم 122 أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء رد إيران على حرب تشنها تل أبيب وواشنطن عليها منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء عملية زئير الأسد (الحرب على إيران)، وحتى الساعة السابعة صباحًا من يوم الثلاثاء، تم نقل 4829 شخصًا إلى المستشفيات، منهم 111 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا بينهم 12 في حالة خطيرة، و21 في حالة متوسطة و78 في حالة طفيفة".

وأضافت: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، من الساعة 7:00 صباحًا من يوم أمس إلى الساعة 7:00 صباحًا من اليوم، تم إدخال 122 مصابًا إلى المستشفيات، منهم: حالتان متوسطتان و118 حالة طفيفة وحالتا هلع".

وتشير معطيات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الى مقتل 18 إسرائيليا منذ بداية الحرب.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني وهجمات "حزب الله"، كما يمارس الجيش رقابة صارمة على وسائل الإعلام، ويحذر الإسرائيليين من نشر مقاطع فيديو لخسائر أو الكشف عن المواقع المستهدفة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.