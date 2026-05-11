كوريا الجنوبية تندد بالهجوم على سفينة شحن وتتوعد بالرد

نددت الرئاسة في كوريا الجنوبية - ‌بأشد العبارات - اليوم الاثنين، بالهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية هذا الشهر في مضيق هرمز، وأعلنت عزمها الرد فور تحديد مصدر الهجوم.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، أعلن المكتب الرئاسي أنه لا يمكن التسامح مع أي هجمات على السفن المدنية في مضيق «هرمز»، وأدان الهجوم الأخير على سفينة الشحن «إتش إم إم نامو» المملوكة لشركة كورية جنوبية.

وأدلى مستشار الأمن الوطني وي سونغ-لاك، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي، بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية أن «جسمين طائرين مجهولي الهوية» أصابا السفينة في المضيق الذي يشهد صراعات، مما تسبب في انفجار وحريق على متنها الأسبوع الماضي.

وأضاف: «حكومتنا تؤكد أن الهجمات على السفن التي تديرها شركات خاصة، بما في ذلك إتش إم إم نامو، لا يمكن تبريرها ولا التسامح معها، ونحن ندينها بشدة».

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديد هوية من يقف وراء الهجوم وتحديد نوع الأجسام المتورطة، وستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على النتائج التي تتوصل إليها.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الكورية، إنها ستقدم الدعم اللازم للخطوات اللاحقة في التحقيق في حادث الانفجار والحريق الأخير على متن سفينة شحن تديرها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، بعد أن خلص تحقيق أولي إلى أنها تعرضت لهجوم خارجي.

وكانت الحكومة قد أرسلت فريقا مكونا من سبعة مسئولين من السلطات البحرية وسلطات الإطفاء للتحقيق في السفينة الراسية حاليا في ميناء دبي. ويُقال إن الجيش ساهم في التحقيق بشكل غير مباشر دون إرسال أي من أفراده حتى الآن.

وقالت الحكومة إنها تخطط لمواصلة التحقيق لتحديد الجهة المسئولة عن الهجوم والوسائل الدقيقة المستخدمة فيه، وذلك بناء على حطام المحرك والأدلة الأخرى.

ومن المتوقع أن يرسل الجيش خبراء وأفرادا آخرين لدعم التحقيق اللاحق.

وتشير الصور التي نشرتها وزارة الخارجية للأضرار التي لحقت بالسفينة إلى احتمالية تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية، تستخدمها القوات الإيرانية بشكل متكرر في الحرب المستمرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونفت إيران أي تورط لها في الحادث.

وأثار بعض الخبراء احتمال استخدام صاروخ مضاد للسفن بناء على حجم الأضرار الظاهرة في الصور.