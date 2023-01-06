تحالف عراقي: نطالب بخروج جميع القوات القتالية الأجنبية من البلاد فورا

طالب رئيس تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري، اليوم الجمعة، بضرورة خروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا من البلاد.

وقال العامري ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن القوات الأمنية بذلت جهودا حثيثة واستثنائية خلال الفترة الماضية لمحاربة والقضاء على الإرهاب والإرهابيين في البلاد وبما يعكس كامل أهليتها وجاهزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والاستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على أرض العراق، لذلك نطالب بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

وأعرب رئيس تحالف الفتح عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، متمنيا للعراق دوام الأمن والأمان والاستقرار والتنمية في شتى المجالات.

ويأتي هذا البيان تزامنا مع حلول الذكرى 102 لتأسيس الجيش العراقي، حيث يحتفل العراقيون في السادس من شهر يناير من كل عام بهذه المناسبة.

وكانت رئاسة أركان الجيش العراقي قد قررت، نهاية العام الماضي، إرجاء الاستعراض السنوي بعيد الجيش إلى إشعار آخر لتزامنه مع انطلاق فعاليات بطولة "خليجي 25" بمشاركة 8 منتخبات من منطقة الخليج العربي وهي العراق، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان واليمن.