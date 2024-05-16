وفد جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية: ما يحدث في رفح يشير لنية إسرائيل تدمير وإبادة غزة

ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح الفلسطينية مروع

لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ما قاله وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حول وجود أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة، حيث أكد أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.

وأوضح وفد جنوب أفريقيا: "اضطررنا للعودة إلى المحكمة لمنع إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، مشيرا إلى وجود أدلة كثيرة وواضحة على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال الوفد: "أوامر المحكمة السابقة لم تمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن"، مشدداً على أنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".

قال ممثل جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية فوسيموزي مادونسيلا، إن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في كل بقاع قطاع غزة، منوهًا أن «الوضع مروع في مدينة رفح الفلسطينية».

وأضاف خلال جلسة المحكمة لبحث طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، أن بلاده تقف أمام المحكمة اليوم، لاستغلال كل الفرص المتاحة لوقف الإبادة الجماعية والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني.

ونوه أن «إسرائيل تزيد من هجماتها على الفلسطينيين في غزة، وتخرق بشكل صريح كل القواعد الدولية»، قائلًا إنها لم تنصاع للقرار الملزم الصادر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن «الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كما أنها تحدث في سياق النكبة المستمرة منذ 76 عامًا».

ولفت إلى أن إسرائيل رسخت على مدار الأعوام الماضية، العديد من الإجراءات الخاصة بالفصل العنصري، مستشهدًا بالمشاهد المستمرة للنزوح والتهجير القسري امتدادًا للنكبة التي وقعت عام 1948.

وأكمل: «منذ 7 أشهر لم تتخيل جنوب إفريقيا أن تكون غزة غير موجودة على الخريطة، فكل مكان داخل القطاع تعرض للتدمير، وبينما كنا نتمنى أن تتوقف الإبادة الجماعية والحفاظ على أرواح الفلسطينيين وشعبهم، استمرت إسرائيل وإبادتها الجماعية بشكل مؤسف ووصلت لمراحل متطورة ومروعة».

وشدد على أن «استهداف العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، واستمرار الضربات الجوية والبرية وعمليات القصف للقطاع المحاصر، دليل كبير على الإبادة الجماعية ونية إسرائيل».