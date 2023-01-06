هلا رشدي تستعد لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي 13 يناير

تستعد الفنانة هلا رشدي، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 13 يناير الجاري بساقية الصاوي، حيث من المقرر أن تقدم لجمهورها أشهر أغانيها منها «شايلة أسمه، الحب اللي مابينا، نصيبها مجاش».

وطرح منذ قليل، البوستر الدعائي للحفلة التي من المقرر أن تحييها هلا في ساقية الصاوي، في الساعة 7 مساءً، وتم طرح التذكرة بفئة واحدة بسعر150 جنيه.

وروجت «هلا» مؤخرًا للحفلة عن طريق نشر فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»:«بناءً على طلب الحبايب، يوم الجمعة 13 يناير هتبقى أولى حفلاتي في 2023، إن شاء الله حفلتي في ساقية الصاوي يوم 13 يناير يوم الجمعة الساعة 7 وكل الناس إجازة وهنتشقلب وهننبسط وابعتولي الأغاني اللي نفسكوا تسمعوها».

وطرحت هلا رشدي، في سبتمبر الماضي كليب أغنيتها الجديدة «شايله اسمه»، وأهدتها لوالدها وكل الآباء، وهي من كلمات والدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.

وتقوم هلا رشدي في الأيام الحالية بالتجهيز لطرح ديتو جديد عقب الحفل.

تستعد الفنانة الشابة هلا رشدي، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 13 يناير الجاري بساقية الصاوي، حيث من المقرر أن تقدم لجمهورها ومحبيها أشهر أغانيها منها «شايلة أسمه، الحب اللي مابينا، نصيبها مجاش».