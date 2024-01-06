أونروا: تهجير حوالي 90% من سكان غزة قسرا منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع

قالت وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الحرب الوحشية على قطاع غزة، والمستمرة منذ 3 أشهر، أدت إلى تهجير ما يقرب من 90% من سكان غزة قسرًا.

ونوهت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن «سكان غزة يفتقرون إلى كل شيء»، مضيفة: «تبحث العائلات عن الأمان في ظل نقص كل مقومات الحياة واقتراب المجاعة».

وشددت على أهمية وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية؛ لتوفير المساعدات العاجلة، وإنهاء هذا النزوح القسري المستمر.

وأشارت إلى إقامة 1.4 مليون شخص في منشآت «أونروا»، مع وجود مئات الآلاف الآخرين في المناطق المجاورة.

ولفتت إلى مقتل ما لا يقل عن 319 شخصًا لجأوا إلى ملاجئ الوكالة الأممية، وإصابة 1135 آخرين في إصابات مباشرة أو أضرار جانبية لحقت بمباني «أونروا» منذ بدء الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 22 ألفًا و600 شهيد و57 ألفًا و910 مصابين.

وقالت الوزارة في بيان إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 162 شهيدًا و296 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».