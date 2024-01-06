المكتب الحكومي بغزة: جنود الاحتلال سرقوا أموالا وذهبا من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي في قطاع غزة حول سرقة جيش وجنود الاحتلال الإسرائيلي أموالاً وذهباً ومصاغات من القطاع قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل، خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ 92 يوماً.

ونقلت وكالة «صفا»، اليوم السبت، عن المكتب قوله إن «عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، الأولى: كانت على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات».

ونوه أن «الثانية: كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها، دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا».

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إلى هذه الجريمة ووصفتها بالسرقة الممنهجة لأموال الغزيين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال هذه الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع. بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن «وحدة الغنائم في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش، صادرت الأموال التي تم ضبطها».

وتعيد هذه الجرائم إلى الأذهان ما كشفته صحيفة «معاريف» قبل سنوات، في تحقيق صحفي نشرته حول سرقة جنود الجيش الإسرائيلي أموال من المواطنين الفلسطينيين أثناء عمليات عسكرية سابقة للواء جولاني شرق خان يونس.