كتائب القسام: قتل وإصابة 18 جنديا إسرائيليا جنوبي غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، قتل وإصابة 18 جنديا إسرائيليا خلال معارك شرقي خان يونس جنوبي غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عبر حسابها بمنصة "إكس": "بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس.. مجاهدونا يبلغون عن الإجهاز على قوة صهيونية راجلة مكونة من ثمانية جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا".

وأضافت أنه بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس.. مجاهدونا يبلغون عن الإجهاز على أحد جنود الاحتلال بعد وضع فوهة البندقية في ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده، والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية.

وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا ظهر أمس الجمعة من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من تسعة جنود وحصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين.

بدورها، قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس.

وأشارت الوكالة، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال غرب مخيم جباليا (شمال غزة) وسط قصف مدفعي وغارات جوية.