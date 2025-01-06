تستعد دار مرفأ للثقافة والنشر لإصدار الترجمة العربية لكتاب "أم كلثوم والأتراك" للكاتب والباحث التركي مراد أوزيلدريم، وترجمة أحمد زكريا وملاك دينيز أوزدمير.

يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، ويتناول الكتاب العلاقات الثقافية بين العرب والأتراك من خلال الموسيقى، مسلطا الضوء على تأثير أم كلثوم وأغانيها على الجمهور التركي.

ويستعرض الكتاب فترة حظر إذاعة الموسيقى التركية الكلاسيكية في تركيا بين عامي 1934 و1936، وهو ما دفع الجمهور التركي إلى الاستماع إلى الموسيقى الشرقية عبر الإذاعة المصرية الناشئة آنذاك.

ومن خلال تلك الإذاعة، تعرف الأتراك على أصوات أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهما، مما أدى إلى شهرة واسعة للأغاني والأفلام المصرية في تركيا، لدرجة مطالبة الحكومة التركية بدبلجة هذه الأفلام إلى التركية.

يخصص أوزيلدريم فصولا عن مكانة أم كلثوم في الذاكرة الثقافية التركية، وعلاقتها بالمطربين الأتراك، فضلا عن تسليط الضوء على ظهورها في المجلات الفنية التركية والحوارات التي أجرتها لهذه المنصات.

يُذكر أن مراد أوزيلدريم هو باحث موسيقي تركي له العديد من الأبحاث والمحاضرات حول العلاقات الموسيقية بين الأتراك والعرب، وأسس أول موقع تركي مخصص لأم كلثوم عام 2000.