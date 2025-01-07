أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، تاريخية وحملت رسائل قوية وواضحة للداخل والخارج، وجاءت للتأكيد على الوحدة والوطنية والمشاركة .



وقال زكريا، في بيان له اليوم، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لمشاركة وتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عكست روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة.



وشدد على أن وحدة المصريين تشكل حائط صد في مواجهة أي أطماع أو تحديات، وهذه الوحدة عمود الأمة الفقري وضمانة للأمن القومي وحصن منيع تنكسر أمامه كل المؤامرات، معرباً عن أمله أن يكون العام الجديد محورياً في طريق التنمية والبناء .

وواصل:"شعب مصر متحد طوال الخط، ودائما يد واحدة، ولن يفرقهم شيء، و الجميع يحرص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر وأعداء الوطن في التفرقة بين المصريين أو إحداث الفتنة بينهم".