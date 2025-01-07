 البرازيل تعلن انضمام إندونيسيا كعضو كامل العضوية في تجمع بريكس - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2025 12:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البرازيل تعلن انضمام إندونيسيا كعضو كامل العضوية في تجمع بريكس

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 10:25 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 10:25 م

انضمت إندونيسيا كعضو كامل العضوية إلى تجمع بريكس للاقتصاديات النامية، حسبما أعلنت البرازيل الرئيس الحالي للمجموعة.

وقد أيد قادة تجمع بريكس ترشيح إندونيسيا في أغسطس 2023، وفقا لوزارة الخارجية البرازيلية، التي تتولى رئاسة المجموعة لعام 2024.

إلا أن إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، فضلت الانضمام رسميا إلى التجمع بعد تشكيل حكومتها المنتخبة حديثا العام الماضي.

يذكر أنه تم تشكيل مجموعة بريكس بواسطة البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، ثم ضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التجمع ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك