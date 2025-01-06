جونسون: أجندة ترامب التشريعية المهمة سيتم تمريرها بحلول مايو المقبل

تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، بأن يتم التصويت على مشروع قانون طموح يتناول مجموعة من أولويات الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب في أبريل، وهو جدول زمني ضيق لمجلسه المنقسم بفارق ضئيل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، إن الجمهوريين سيستخدمون ما يعرف بعملية المصالحة، والتي تتطلب أغلبية بسيطة من 51 عضوا في مجلس الشيوخ. وهذا يعني أن الجمهوريين يمكنهم تمرير التشريع بدون أصوات الديمقراطيين.

وقال جونسون إن مشروع القانون الضخم سيشمل قضايا مثل أمن الحدود، بما في ذلك الأموال المخصصة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين وتمديد تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017 ورفع أو إلغاء سقف الدين الاتحادي وتقليص اللوائح الاتحادية و"تفكيك الدولة العميقة".

وقال جونسون "السبب في قيامنا بذلك بهذه الطريقة هو أننا لن نضطر إلى التفاوض مع تشاك شومر (زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ) والديمقراطيين بشأن ذلك"، مضيفا أن مشروع القانون الشامل سيكون جاهزا ليوقعه ترامب "بالتأكيد بحلول شهر مايو" وربما بحلول نهاية أبريل.