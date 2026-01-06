أحمد موسى يهاجم منتقدي صلاح والمنتخب: دعونا ننتظر التتويج بالبطولة ثم نحاسب

شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على بعض مقدمي البرامج، بسبب الانتقادات التي وُجهت إلى منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب النجم محمد صلاح، عقب التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب منتخب بنين.

وقال موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن ما يحدث لا يمت للإعلام بصلة، ويمثل تشويهًا لكل إنجاز إيجابي، متسائلًا: «هل هذا إعلام أم هدم متعمد لأي نجاح؟ المطلوب دعم المنتخب ومنح جرعة إيجابية للاعبين بدلًا من الإحباط».

وأضاف أن المنتخب يمر بمرحلة ضغط كبيرة ولا يحتاج إلى انتقادات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت سابقًا تركز على النتيجة دون الأداء، بينما انقلبت المعايير حاليًا، قائلًا: «ماذا لو قدمنا أداءً جيدًا وخرجنا؟ هل سيكون ذلك إنجازًا؟».

وانتقد موسى الهجوم المتكرر على محمد صلاح وحسام حسن، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار المنتخب، موضحًا أن بعض البرامج تعتمد على الانتقاد الدائم، كما اتهم البعض بسوء تفسير تصريحات صلاح بما يخدم توجهاتهم.

وأكد موسى أن دعم قائد المنتخب أمر واجب، خاصة في ظل احتفاء العالم بإنجازات محمد صلاح، بينما يتعرض للانتقاد محليًا، قائلًا: «هل وصلنا لمرحلة الانزعاج من تأهل منتخب بلدنا؟».

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتشديد على أهمية مساندة المنتخب بدلًا من جلده، معربًا عن استيائه من التقليل من الفوز وعدم الاحتفال بتسجيل ثلاثة أهداف، مضيفًا: «دعونا ننتظر حصد البطولة، وبعدها نحاسب أي مخطئ، وعندما يخطئ حسام حسن نحاسبه وقتها».