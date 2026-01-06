كوت ديفوار تهزم بوركينا فاسو وتواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

انتصر منتخب كوت ديفوار على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مراكش الكبير، ليحسم تأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق آماد ديالو في الدقيقة 20 من عمر المباراة بطريقة مميزة من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف يان ديوماندي الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يختتم البديل بازومانا توريه ثلاثية الأفيال في الدقيقة 87 بعد هجمة مرتدة مميزة.

وفرض المنتخب الإيفواري سيطرته على المباراة، وسط سيل من الفرص المهدرة أمام المرمى، بينما اعتمد منتخب بوركينا فاسو على الهجمات السريعة المرتدة على فترات من المباراة.

وفي نهاية الشوط الثاني بدأ منتخب كوت ديفوار في التفكير في مباراة منتخب مصر المقبلة، حيث أراح ثلاثي خط الهجوم آماد ديالو، يان ديوماندي وإيفان جويساند.

وبهذا الفوز تأهل منتخب الأفيال للدور ربع النهائي، ليكتمل عقد المتأهلين لهذا الدور، ويضرب موعدًا مع المنتخب الوطني المصري.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع منتخب كوت ديفوار في السادسة من مساء السبت المقبل، 10 يناير، على ملعب أدرار في أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.