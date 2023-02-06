وزير خزانة أمريكي سابق يتوقع تعرض اقتصاد بلاده لهبوط سلس

قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز اليوم الأحد، إنه من المرجح للغاية أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لـ"هبوط سلس"، على الرغم من أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية.

ويقصد بالهبوط السلس تحول الاقتصاد من النمو للنمو البطيء إلى النمو البطيء المحتمل، مع اقترابه من الركود لكنه يتفادى السقوط فيه.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال سمرز في مقابلة ببرنامج "فريد زكريا جي بي إس" على شبكة سي إن إن اليوم: "أود أن أقول إنني متشجع، لكن مازلت أرى أنه سيكون من الخطأ القول إننا لم نعد نواجه صعوبات".

وقال إن مؤشرات التضخم لا تزال "مرتفعة بشكل لا يمكن تصوره" مقارنة بما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام،

وأضاف: "العودة إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" قد يظل أمرا صعبا للغاية".

وفي ظل تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 517 ألف وظيفة جديدة خلال يناير الماضي، متجاوزا التوقعات بشكل كبير، مما خفض معدل البطالة إلى 3.4٪، وهو الأدنى منذ عام 1969.

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد رفع، يوم الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.

ويشار إلى أن المجلس كان قد رفع أسعار الفائدة عدة مرات بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة قبل أن يخفف وتيرة الزيادة إلى 50 نقطة أساس في أواخر العام الماضي ثم الرفع الأخير بـ25 نقطة أساس.

وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية تراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم مما أتاح لمجلس الاحتياط تخفيف وتيرة زيادة الفائدة.