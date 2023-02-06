رئيس معهد الفلك: تسجيل عدد كبير من توابع زلزال تركيا ويشعر بها المصريون

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي الذي ضرب الأراضى التركية فجر اليوم.

وأشار القاضي - في تصريح اليوم- إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7 توابع حتى الآن وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها في عدد من المدن المصرية.

وأوضح أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تقوم بمتابعة النشاط الزلزالي للجمهورية على مدى 24 ساعة يوميا والتحليل الفوري لبياناته وتحديد توزيعاته الجغرافية وقوته.

جدير بالذكر أنه عقب زلزال 12 أكتوبر 1992 أنشئت مصر بعده الشبكة القومية للزلازل والتقليل من المخاطر لدراسة الوضع الزلزالي تتكون من اكثر 63 محطة زلازل حقلية تغطي كافة أنحاء مصر تعمل جميعها بالطاقة الشمسية وأجهزة اتصالات ترسل لحظيا بياناتها بالقمر الصناعي للمركز الرئيسي بمقر المعهد ولخمس مراكز فرعية بـأسوان وبرج العرب والغردقة ومرسي علم والواحات بجانب أكثر من 17 جهازا مثبتا داخل أنفاق السد العالي وعلى جسم خزان أسوان والمناطق المحيطة لقياس عجلة الزلازل.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و 38ثانية صباح اليوم الاثنين هزة أرضية بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلومترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30ر18 كم.