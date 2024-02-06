اُستشهد ستة مواطنين، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.



ويدخل عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه الثالث والعشرين بعد المئة، حيث كثّف قصفه الجوي والبري والبحري في أنحاء متفرقة، تركزت غرب مدينة غزة، وشمال القطاع، والمناطق الشرقية من خان يونس.



كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب ساحل بحر خان يونس.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.