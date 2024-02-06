أقيم مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "السيستم" في أحد سينمات القاهرة، بحضور عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام.

وقالت راندا جبر، إن الفيلم أول تجربة سينمائية تخوضها بعد بعض تجارب في الدراما ولم تجد أي تعارض بين الإعلام والتمثيل.

وعن دخولها مجال التمثيل قالت راندا، إن المخرج أحمد البنداري صديقها منذ ١٥ سنة وكانت معه في كواليس العمل وتحدثت معه برغبتها في دخول مجال التمثيل فرد على الفور بإنه يوجد دور مناسب لها.وبعد قراءتها للعمل أعجبت بالشخصية ووافقت على الفور.

الفيلم يدور عن شخص لديه فوبيا من الستات الجميلات ويتعرف بالصدفة علي رجل آخر يساعده على التخلص من هذه الفوبيا، من بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي، من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.