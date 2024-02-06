 تصادم 3 سيارات نقل وسقوط مصابين بمنطقة الصف - بوابة الشروق
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تصادم 3 سيارات نقل وسقوط مصابين بمنطقة الصف

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:00 م

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم 3 سيارات نقل بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم 3 سيارات نقل، مما أسفر إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أطفيح لتلقي العلاج، فيما رفع رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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