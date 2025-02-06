حماس تعلق على تدوينة ترامب الأخيرة بشأن غزة: أفكار معتوهة

علق الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، على تدوينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة بشأن قطاع غزة، قائلًا إنها تضم «أفكارًا معتوهة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لشاشة «التلفزيون العربي»، مساء الخميس، أن «الحركة أعلنت منذ البداية، رفضها القاطع لتلك الأفكار المعتوهة التي أعلن عنها ترامب بالتهجير، أو نقل السيطرة إلى الولايات المتحدة».

وأشار إلى أن «الرئيس الأمريكي حاول تغليف أفكاره بغلاف إنساني، بالحديث عن إعادة الإعمار وازدهار المدينة»، مؤكدًا أن تلك «التصريحات غير مقبولة إطلاقًا».

وشدد على أن «أراضي قطاع غزة تنتمي لأصحابها الأصليين الذين لن يغادروها»، معقبًا: «الشعب الفلسطيني تعرض لحرب إبادة لأكثر من 15 شهرًا ولم يغادر وبقي متمسكًا بأرضه، ومع أول فرصة للعودة من الجنوب إلى الشمال، شاهدنا طوفانًا بشريًا كبيرًا، وهذا الأمر لا يفهمه ترامب الذي يتحدث بالمنطق التجاري والعقاري».

ولفت إلى أن «الشعب الفلسطيني منتمٍ لأرضه ووطنه، ويدافع من أجل بقاء غزة حرة فلسطينية عربية»، مضيفًا: «قدمنا مئات آلاف الشهداء والجرحى من أجل استرداد حقنا في أرضنا ونعيش عليها أحرارًا، لا أن نستبدل احتلالًا بآخر».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الخميس، أن «الفلسطينيين سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا داخل المنطقة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «خطته ستتيح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية»، وفقًا لوصفه.

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة ستبدأ العمل مع فرق تطوير عظيمة من جميع أنحاء العالم - ببطء وحذر - في بناء ما سيصبح واحدًا من أكبر وأروع مشروعات التطوير على وجه الأرض بغزة».

واختتم تدوينته بالقول: «لن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسوف يسود الاستقرار في المنطقة».