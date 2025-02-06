مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب تريلا على طريق طنطا ـ كفر الزيات الحر

لقي شابان في العقد الثاني من العمر مصرعهما وأصيب شابان آخران بإصابات بالغة إثر حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" على الطريق الدائري الحر "طنطا ـ كفر الزيات" بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي.



تلقي اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع وإصابة 4 شباب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" بسبب السرعة الزائدة على الطريق الدائري الحر "طنطا - كفر الزيات".

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص مصرع شابين في العقد الثاني من العمر، هما محمد.س.ع (19 عامًا) ويوسف.ا.ش (18 عامًا)، وإصابة شخصين آخرين بإصابات بالغة.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية.

تم رفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات. وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث، والاستماع إلى شهود العيان ومعرفة الحالة الصحية للمصابين.

حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.