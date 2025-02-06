يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة في الرابعة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن بيراميدز في لقاء الغد كلًا من أحمد توفيق، محمد الشيبي ومروان حمدي بسبب الإيقاف، فيما يغيب صديق إيجولا بسبب الإصابة.

وضمت قائمة بيراميدز كلًا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد الشناوي ويوسف نادر.

الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، محمد حمدي، طارق علاء، أسامة جلال وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، إبراهيم عادل، رمضان صبحي ووليد الكرتي.

الهجوم: يوسف أوباما، فيستون ماييلي ودودو الجباس.