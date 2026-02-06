تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و6 سفن بحرية صينية حول أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية ثماني طائرات عسكرية وست سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الخميس والسادسة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت وزارة الدفاع الوطني التايوانية أن ست من أصل ثماني طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط، في مضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية والشرقية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الجمعة.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

ورصدت تايوان الشهر الماضي، طائرات عسكرية صينية 35 مرة وسفنا 31 مرة. ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية(سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

كانت الصين قد أجرت في شهر ديسمبر /كانون الأول الماضي تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان.

وتعتبر بكين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي منذ عقود، جزءا من أراضيها، وتسعى إلى إخضاعها لسيطرتها، بالقوة العسكرية، إذا لزم الأمر.