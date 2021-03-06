الشباب والرياضة تطلق استمارة مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان

أشرف صبحي: المؤتمر يأتى تفعيلاً لمخرجات زيارة الرئيس لجنوب السودان.. ويعكس اهتمام الدولة بقضايا الشباب الافريقي

في إطار مشروع "وحدة وادي النيل..رؤي مستقبلية" في نسخته الثالثة وتحت شعار "من أجل جنوب السودان" أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق استمارة المشاركة الالكترونية بشأن "مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان" المقرر إقامته خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل.

ويعد المؤتمر أحد إسهامات الدولة المصرية في التفعيل الواقعي لشعار "إسكات البنادق" الذي تتبناه أجندة افريقيا 2063 وايضا لآليات تنفيذ "الإطار القاري الخاص بالشباب والسلم والأمن الأفريقي" الذي أطلقتة مفوضية الاتحاد الافريقي مؤخرا والذي يحث علي تشجيع ودعم مشاركة الشباب في قضايا السلام والأمن على مستوى المنطقة بل وفي جميع انحاء القارة مسترشدا بالمادة 17 من ميثاق الشباب الأفريقي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250 للعام 2015."

وأوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ المؤتمر يأتى تفعيلاً لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي مع عدد من المسئوليين إلي جمهورية جنوب السودان الشقيقة، مشيراً إلى نهج القيادة السياسية والدولة المصرية تجاه توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة في شتى المجالات.

وأضاف أن العلاقات المصرية مع وادي النيل الشقيقة تحظي باهتمام بالغ، وقد انعكس ذلك الاهتمام بدعم إطلاق أول مؤتمر شبابي قومي جامع لشباب جنوب السودان بمختلف خلفياتهم وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية علي وجه العموم بقضايا الشباب الافريقي.

يذكر أن مشروع " وحدة وادي النيل ...رؤي مستقبلية" تم إطلاقه في 2016 من خلال مكتب الشباب الافريقي وإدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة،وتناولت الفاعلية الأولي "المؤتمر الأول لطلاب مصر وجنوب السودان" ثم أعقبه "الملتقي الأول لشباب مصر والسودان" في 2018.