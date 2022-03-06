قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الأحد، إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام منذ بداية الغزو الروسي.

ووصف جراندي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الوضع الراهن بأنه "أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية الألمانية لشبكة "سي.إن.إن"، إن ما يقرب من 38000 شخص وصلوا إلى ألمانيا قادمين من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

ومع ذلك، نظرا لغياب عمليات التفتيش على الحدود بين بولندا وألمانيا، فقد يكون العدد الفعلي للوافدين أعلى بكثير، حسبما ذكرت الوزارة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية إن ألمانيا ستستضيف لاجئين فارين من الحرب في أوكرانيا مهما كانت جنسيتهم.

وأضافت فيزر للصحيفة الألمانية "نريد إنقاذ الأرواح، وهذا لا يعتمد على جواز السفر".