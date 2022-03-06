إزالة أكثر من 15 ألف مبنى مخالفا خلال المرحلة الأولى والثانية من الموجة الـ19

• شعراوي: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ19

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بدء المحافظات، اليوم الأحد، في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي تستمر حتى 26 مارس الجاري، تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها، شهر يناير الماضي.

وأضاف شعراوي، في بيان اليوم الأحد، أن جميع المحافظات أتمت استعدادتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.

وأوضح، أن المرحلة الأولى من الموجة الـ19 بدأت من يوم 19 يناير الماضي وحتى 30 من نفس الشهر، موضحًا أنها أسفرت عن إزالة 5146 مبنى على مساحة 916 ألف مترًا مربعًا في جميع المحافظات، بجانب إزالة 567 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3827 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 165 مبنى على مساحة 31 ألف متر مربع.

وتابع أن المرحلة الثانية بدأت خلال الفترة من 6 وحتى 26 فبراير من العام الجاري، وأسفرت عن إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة 2,2 مليون متر مربع، و1195 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وزراعية على مساحة 6905 أفدنة، بجانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 284 مبنى على مساحة 61 ألف متر مربع.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الرى، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأضاف، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وأشار إلى التنسيق بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.