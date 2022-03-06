فيزا وماستركارد تعلقان أعمالهما في روسيا

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أعلنت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" لبطاقات الإئتمان بالولايات المتحدة، إنهما علقتا أعمالهما في روسيا بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.

وجاء في بيان لشركة فيزا: "ستعمل شركة فيزا مع عملائها وشركائها داخل روسيا بأثر فوري لإيقاف جميع المعاملات خلال الأيام المقبلة".

وتابع البيان: "فور اكتمال ذلك، فإن جميع المعاملات التي تم إجراؤها ببطاقات فيزا الصادرة في روسيا لن تعمل خارج البلاد ولن تعمل أي بطاقات فيزا صادرة عن مؤسسات مالية خارج روسيا بعد الآن داخل الاتحاد الروسي".

وستستمر الشركة في دفع رواتب موظفيها داخل روسيا والبالغ عددهم حوالي 200 موظف.

وقالت شركة ماستركارد في بيان إنها قررت تعليق خدمات شبكتها داخل روسيا.