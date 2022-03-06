بوتين يهدف لتجنب التخلف عن سداد الدين بالدفع بالروبل للدائنين

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه سيتم السماح لروسيا والشركات الروسية بالسداد للدائنين بالروبل، وفقا لمرسوم وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس السبت، كوسيلة لتفادي العجز عن السداد، بينما لا يزال يتم فرض ضوابط على رأس المال.

ويؤسس المرسوم قواعد مؤقتة للمدينين السياديين ومن الشركات للسداد للدائنين من "دول تنخرط في أنشطة عدائية" ضد روسيا، وشركاتها ورعاياها. وسوف تعد الحكومة قائمة بمثل هذه الدول في غضون يومين، وفقا لبلومبرج.

وهوت سندات الشركات الروسية المقومة بالعملات الأجنبية إلى مستويات مؤلمة بشدة في الأيام القليلة الماضية، حيث أجرى مستثمرون تقييما بشأن آثار العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وردت الحكومة الروسية على العقوبات بتقييد الحصول على عملات أجنبية بشكل كبير، ما قد يقيد قدرة المساهمين على الحصول على فائدة ومدفوعات أساسية.

وبشكل منفصل، أوقفت غرفتا المقاصة "كليرستريم" و"يوروكلير" لتسوية معاملات الأوراق المالية، قبول الروبل كعملة تسوية ،واستبعدت كل الأوراق المالية الصادرة من كيانات روسية من كل المعاملات المالية ثلاثية الأطراف، ما يحظر قناة تقليدية كانت تُستخدم في سداد المدفوعات للمساهمين.