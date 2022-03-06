«روبرت كوخ» يسجل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 1ر1231، فيما كان يبلغ أمس 8ر1220.

وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 3ر1240، فيما كان يبلغ قبل شهر واحد 8ر1400.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 116 ألفا و889 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 51 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 107 آلاف و913 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 57 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 15 مليونا و666 ألفا و900 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 12 مليونا و119 ألفا و200 شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 124 ألفا و102 شخصا.